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İsrail'den BM'ye fon sağlamayı durdurma çağrısı

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, skandal bir açıklamaya imza atarak, uluslararası topluma Birleşmiş Milletler'e (BM) fon sağlamayı durdurma çağrısında bulundu.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 09:17 - Güncelleme:
İsrail'den BM'ye fon sağlamayı durdurma çağrısı
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes çağrısında bulunan karar tasarının kabul edilmesinin ardından İsrail BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, skandal bir çağrıda bulundu. Erdan, ABD basınına verdiği röportajda, BM'nin geçerliliğini ve meşruiyetini kaybettiğini belirterek, "Bugün her düzgün ülke, önyargı ve antisemitizm sona erene kadar BM'ye fon sağlamayı bırakmalıdır" dedi.

BM'nin katliam ve zulmü önlemek için harekete geçmediğini iddia eden Erdan, "İşlerin her zamanki gibi devam etmesi mümkün değil" dedi.

GUTERRES'İ İKİ KEZ İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Erdan, daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e BM Güvenlik Konseyi'ndeki açıklamasında Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığının kabul edilmesinin önemli olduğunu belirtmesi nedeniyle iki kez istifa çağrısında bulunmuştu.

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