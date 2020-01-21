İsrail'den büyük hata! F-35'leri yanlışlıkla deşifre oldu

Star.com.tr 21.01.2020 11:03 - Güncelleme: 21.01.2020 11:07

İsrail'e ait F-35 savaş uçağı nükleer tesis üzerinde uçtuğu sırada radara yakalandı.

YANLIŞLIKLA RADARA YAKALANDILAR

İsrail basınında yer alan haber göre, İsrail F-35 yerini yanlışlıkla deşifre etti. Şifrelenmemiş bir veri iletim kanalının yanlışlıkla açılması radara yakalanmama özelliğiyle bilinen F-35'i açığa çıkardı. Olay 31.000 feet yükseklikte meydana geldi.

İsrail Hava Kuvvetlerine ait F-35 savaş uçağı, Negev'deki Shimon Peres Nükleer Araştırma Merkezi üzerinde uçtuğu sırada uluslararası sivil uçak takip radarlarına takıldı. Uçağın radarda kalması 20 dakika sürdü. F-35 savaş uçağı FlightRadar24 gibi sivil izleme platformundan bile takip edilebildi.

"İSRAİL CİDDİ SORUNLARLA KARŞILAŞABİLİR"

Bunun gibi pilotaj hataların sık yaşanması durumunda İsrail Hava Kuvvetleri'nin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını belirten uzmanlar, "Hava savunma sistemleriyle 20 dakika içinde herhangi bir uçağı imha edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.