İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerin Gazze'nin farklı bölgelerinde Hamas'a ait bazı hedeflere 2,5 saattir hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

İsrail'den barışçıl gösterilere müdahale: 5 şehit, 170 yaralı

Açıklamada, bu saldırıların, Gazze'den atıldığı belirtilen roketlere misilleme olarak yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'den İsrail tarafına 14 roket atıldığı ve bunlardan 8'inin orduya ait Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistin sağlık kaynakları ise İsrail'in bombardımanında şu ana kadar can kaybı rapor edilmediğini aktardı.

Atılan roketlere ilişkin Gazze'deki Filistinli gruplardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafındaki Yahudi yerleşim birimlerine roket atıldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail tarafına Gazze'den, 10 ila 12 arasında roketin ateşlendiği belirtildi.

Atılan roketlerden büyük bir kısmının İsrail'e ait hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından imha edildiği kaydedildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde atılan roketlerden bazılarının havada vurulduğu görülüyor.

İsrail'in hava saldırısında Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinde hasar meydana geldi.

İsrail basını, atılan roketler nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya hasar rapor edilmediğini yazdı.

Gazze'deki Filistinli gruplardan ise İsrail'e roket atılmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde, 5 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 170 Filistinli yaralanmıştı.