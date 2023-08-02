İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2023 Çarşamba / 16 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9774
  • EURO
    29,6404
  • ALTIN
    1689.6
  • BIST100
    7168.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

İsrail'den Nablus'ta baskın

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalar çıktı.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 05:26 - Güncelleme:
İsrail'den Nablus'ta baskın
ABONE OL

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un doğusundaki "Yusuf Makamı" olarak bilinen yere girişi ve dini ritüellerini yapmalarını temin için bölgeye baskın düzenledi.

Baskına engel olmak isteyen Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında Yusuf Makamı yakınlarında silahlı çatışmalar yaşandı.

Filistinli gençler, yollar barikatlar kurup lastikler yakarak İsrail askerlerinin girişine engel olmak istedi. İsrail askerleri, bu duruma gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Fetih Hareketine bağlı Aksa Şehitleri Tugayı, yaptığı açıklamada, birliklerinin Nablus'un doğusu ve Yusuf Makamı çevresinde İsrail askerleriyle çatıştığını ve yerli üretim patlayıcı ve mermilerle saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Yahudi yerleşimciler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.