İsrail'den Türkiye'ye 230 kişilik yeni ekip

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma personelinin yanı sıra doktor, hemşire ve diğer sağlık görevlilerinden oluşan 230 kişilik ekip Türkiye'ye ulaştı.

İsrailli ekip, deprem bölgesinde ekipmanlarıyla bir sahra hastanesi kuracak.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinden diplomatik bir kaynak da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İsrail'den Türkiye'ye ulaşan yardım ekiplerindeki toplam personelin 450'yi geçtiğini aktardı.

Öte yandan, İsrail ordu sözcülüğü, deprem bölgesinde daha önce arama kurtarma faaliyetlerine başlayan İsrailli ekibin 4,5 saatlik çalışma sonucu 23 yaşında bir kadını enkazdan çıkardığı görüntüleri paylaştı.

İsrailli ekiplerin şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişiyi enkazdan kurtardığı kaydedildi.