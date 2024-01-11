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Güncel

İsrail'e açılan soykırım davası hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Gereken şekilde cezalandırılmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divan'ında İsrail aleyhine açtığı 'soykırım' davası hakkında, 'İsrail'in eylemleri soykırımdır. Ve gereken şekilde cezalandırılmalıdır.' dedi.

11 Ocak 2024 Perşembe 14:30 - Güncelleme:
İsrail'e açılan soykırım davası hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Gereken şekilde cezalandırılmalı
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Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın açtığı davanın duruşmasında İsrail'e, Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divan'ında İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davası hakkında, açıklamada bulundu.

"İSRAİL'İN EYLEMLERİ SOYKIRIMDIR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsanlık vicdanı bu davayı izliyor... İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması devam ediyor... İsrail'in eylemleri soykırımdır. Ve gereken şekilde cezalandırılmalıdır." dedi.

NE OLMUŞTU?

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'dan tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11 Ocak'taki(bugün) duruşmada Güney Afrika avukatları, 12 Ocak'ta ise İsrail avukatları Divan hakimlerine ihtiyati tedbirlerin gerekliliğine ilişkin sunumlarını yapacak.

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