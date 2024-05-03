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İsrail'e desteğini açıklamıştı... Starbucks'a boykot etkisi!

Gazze'ye yönelik saldırılar sonrası İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Starbucks'ın değer kaybı devam ediyor. Şirket hisselerinin piyasa değeri bir günde 100,25 milyar dolardan 85 milyar dolara geriledi.

IHA3 Mayıs 2024 Cuma 16:22 - Güncelleme:
İsrail'e desteğini açıklamıştı... Starbucks'a boykot etkisi!
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İsrail protestolarında hedef olan ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın hisseleri değer kaybediyor. Nasdaq'ta işlem gören hisselerinin toplam piyasa değerinin 85 milyar doların altına gerilediği belirtiliyor. Şirketin hissesi dün yüzde 16 değer kaybederken, 74,93 dolar civarında seyrediyor.

Şirket hisselerinin piyasa değeri bir günde 100,25 milyar dolardan 85 milyar dolar düşerek 15 milyar doların üzerinde değer kaybetti.

Starbucks 65 ülkede toplam 35 bin üzerinde mağazasıyla, dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olma unvanına sahip. Türkiye'de ise 685 mağazası buluyor.

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