İsrail'e giden ''Costa Pacifica'' yolcu gemisi savaş nedeniyle rotasını İzmir'e çevirdi

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen 2 bin 650 yolcu, şehir merkezinin yanı sıra Bergama ve Efes antik kentleriyle Meryem Ana Evi'ni ziyaret için limandan ayrıldı.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail limanlarına sefer düzenleyen iki kruvaziyer gemi işletmesinin İsrail-Filistin çatışması nedeniyle güzergahını değiştirdiğini, 12 geminin İzmir Limanı'na rezervasyon yaptırdığını bildirmişti.