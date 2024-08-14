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İsrail'i bekleyen tehlikeye dikkati çekti: Askerleri ölür ve savaş biter!

Geçtiğimiz günlerde Suriye'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin de birçok ilinde kendini hissettirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. DR. Hasan Sözbilir, Suriye'de meydana gelen depremi AKŞAM TV'den Eda Cabul Işık'a değerlendirdi. Sözbilir, 'Bilim insanlarının, Suriye, İsrail ve Ürdün bölgelerinde deprem beklentisi var. Orada deprem olursa savaşan askerler bile öleceği için savaş biter. Çünkü 7.4, 7.5 büyüklüğünde deprem bekleniyor o bölgelerde.' dedi.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 20:44 - Güncelleme:
İsrail'i bekleyen tehlikeye dikkati çekti: Askerleri ölür ve savaş biter!
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Suriye'de 5.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Meydana gelen depremler Türkiye'nin birçok yerinde hissedildi.

Deprem ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Prof. DR. Hasan Sözbilir, "Bizim topraklarımızın dışında olan bir deprem bu. 1000 kilometrenin üzerinde bir fay olduğu için üzerinde çok sayıda parça var. Güney'deki bölgeler için sorun olabilir. İsrail-Filistin bölgesinden geçen fay kolları var. Orada büyük bir deprem olursa savaş biter. Şu anki savaş anlamsızlaşır." ifadelerini kullandı.

"7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR"

Ölüdeniz fay hattındaki parçaların yaklaşık 1000 yıldır kırılmadığını belirten Sözbilir, "Şu anki problem Türkiye'de değil. Suriye, İsrail ve Ürdün bölgelerinde deprem beklentisi var bilim insanlarının. Orada deprem olursa savaşan askerler bile öleceği için savaş biter. Çünkü 7.4, 7.5 büyüklüğünde deprem bekleniyor o bölgelerde." şeklinde konuştu.

"GÜNEYE DOĞRU BÜYÜK BİR STRES TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR"

"Suriye'de depremler devam ediyor. Burası Ölüdeniz fayının kollarından bir iki tanesini oluşturuyor." diyen Sözbilir, sözlerini şu ifadelerle devam ettirdi:

Ölüdeniz fayı çok büyük bir fay. Kahramanmaraş'tan başlayıp Suriye, Ürdün ve İsrail gibi topraklardan geçerek Kızıldeniz'e kadar uzanıyor. 1000 kilometre uzunluğunda bir faydan bahsediyoruz. Aslında bunun üzerindeki fay parçası üzerinde. Hama taraflarında bir deprem oldu. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. 6 Şubat depremi çok büyük bir depremdi. Kırılan faylardan bir tanesi de Ölüdeniz fayının olduğu bölge. Güneye doğru büyük bir stres transferi gerçekleşiyor.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Sözbilir, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin dışındaki fay hatları deprem üretmeye başlamış durumda. Türkiye ile doğrudan bir bağlantısı yok aslında. Sadece depremi hissederiz ama bu depremler bizde çok büyük bir problem oluşturmaz.

HABERİN VİDEOSU

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