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İsrail'i Türkiye korkusu sardı… 4 ülkeye acil ittifak çağrısı yaptılar

Türkiye'nin bölgedeki gücü işgalci İsrail basınını tedirgin etti. Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in danışmanı Jonathan Adiri, Ynet için yazdığı analizde, Türkiye'ye karşı 4 ülkeye birliktelik çağrısı yaptı. İşte detaylar…

Haber Merkezi17 Temmuz 2025 Perşembe 22:48 - Güncelleme:
İsrail'i Türkiye korkusu sardı… 4 ülkeye acil ittifak çağrısı yaptılar
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Yedioht Ahronot'ta (YNet) yer alan analizde, Türkiye'nin yükselen gücü karşısında İsrail'in zor durumda olduğu ve stratejik açıdan zor durumda kalacağına dikkat çekildi.

"TÜRKİYE GALİP ÇIKTI"

Analizde, terör örgütü PKK'nın silah bırakma adımının bölgede bir dönüm noktası olduğu vurgulayan Adiri, bu gelişmeyle birlikte Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği en kritik tehditlerden birini bertaraf ettiğini ve bölgesel etkisini daha da artırdığını belirtti. Adiri, "PKK silahlarını bıraktı. Geçen haftaki ateş bir jest değil, bir dönüm noktası. Karşı konulmadan ve eğilmeden, Türkiye galip çıktı" ifadelerini kullandı..

Analizinde, Türkiye'nin son dönemlerde bölgesel anlamda güçlü bir ivme kazandığına dikkat çeken Adiri, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımları, Libya'dan Doğu Akdeniz'e uzanan askeri varlığı ve NATO-Rusya denge politikası sayesinde bölgesel bir güç merkezi haline geldiğini vurguladı.

ABD'NİN TÜRKİYE İLE YAKIN İLİŞKİSİ İŞGALCİLERİ TEDİRGİN ETTİ

Özellikle ABD'nin bölgesel dosyaları artık Ankara üzerinden yürütmesi ise İsrail cephesini tedirgin etmiş görünüyor.

Bu duruma dikkati çeken Adiri, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i Nazi Almanyası'na benzetiyor" değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da İsrail'e karşı tutumunu hatırlatan Adiri, analizinde, Fidan'ın "Filistin sorunu değil, İsrail sorunu var" sözlerine yer vererek "iki ülke arasındaki kriz derinleşiyor" dedi.

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Analizde Türkiye'nin bölgedeki gücünün arttığını belirten ve bunun önüne geçilebilmesi için "Türkiye'nin önüne set çekmek" gerektiğini öne süren Adiri, şunları kaydetti: "İlerlemenin yolu boyun eğmek değil, caydırıcılıktır. Bu da kaba çatışmayla değil, dikkatle ayarlanmış sürtüşme ve stratejik netlikle inşa edilmelidir. Türkiye'ye karşı Yunanistan, Kıbrıs (GKRY), Mısır ve Suudi Arabistan ile ortaklıklar derinleştirilmelidir. ABD ile savunma iş birliği, Türkiye'nin NATO rolünün giderek daha merkezi hale geldiği bir dönemde, yalnızca devam etmekle kalmamalı, aynı zamanda genişletilmelidir."

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