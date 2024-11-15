İsrail'in Başkonsolosluğu yakınında ateş açmıştı: Şüpheli yakalandı

Levent Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde bir kişi gece saatlerinde İsrail Başkonsolosluğu yakınlarına gelince pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplere bir süre direnen şüpheli, bölgeye gelen özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli A.Ş'nin (33) üst aramasında, pompalı tüfek, pala, 3 şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin sorgusunda, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçları ile intihara teşebbüsten toplam 7 kaydı olduğu belirlendi.

Şüphelinin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını protesto etmek için başkonsolosluk binasının yakınına gelerek havaya ateş ettiği öğrenildi.