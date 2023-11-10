İsrail'in bayrak diktiği görüntülerin perde arkası ortaya çıktı! ''Madara oldular''

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden bir aydan fazladır sürdürüyor.

İsrail ordusu, "Gazze'ye girdik" videolarına bir yenisini daha ekledi.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ise CNN Türk canlı yayınında görüntüleri yorumladı.

Caşın, İsrail ordusunun her zamanki gibi basit propagandalara girdiğini, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki Iwojima kuşatmasına atıfta bulunarak bir mizansen düzenlendiğini ifade etti.

Caşın'ın açıklamaları şöyle:

Bu bayrak, 2. Dünya Savaşı'nda Mart-Şubat 1945'teki İwojima muharebesini ifade ediyor. 12 bin km2'lik küçük bir adadır. Amerikan harp tarihinde en fazla zaiyat verdikleri yerdir. Ancak şöyle bir husus var; İwojima adası, tıpkı Gazze'deki gibi tünellerle dolu. Japon ordusu burada çok sıkı bir tünel muharebesi, savunma yaptı.

Washington'a gittiğinizde böyle bir tören vardır. Askerler bayrağı öyle dikerler. japonya'nın yenildiğinin simgesidir. İsrail de dünyaya "ABD, Japonya'yı nasıl tünellerde yendiyse biz de burada Hamas'ı yendik" mesajı veriyor. ABD genelkurmayı, Japonya'ya çıkarma yaparsak 250 bin asker kaybederiz dedi. Çünkü İwojima için 12 bin asker kaybettiler. Ne yaptılar? Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası attılar ve zafer meşruiyet kazandı. Bugün Gazze'ye atılan bombalar Hiroşima'dan 2 misli daha fazladır.

'MADARA OLDULAR'

Burayı almış olsalar, alanı gösterirdi. Nerede hendekteki askerler? Ele geçirdikleri silahlar yok. Burası büyük ihtimal emniyetli bir bölge. Burada bu görüntülerle dünyaya mesaj veriyorlar. Askeri olarak da propaganda olarak da hiçbir kıymeti yok. Bence madara oldular.

TİPİK PROPAGANDA TİMİ

Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay da, "Asker, muharebe sahasından değil. Kıyafeti tertemiz. Foto timinin askeri. Sahadaki psikolojik harp timi unsurunun bir parçası. Çekiyor ve yayınlanıyor. Tipik propaganda timi." ifadelerini kullandı.