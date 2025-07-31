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  • İsrail'in Gazze katliamları! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabır taşı çatlamak üzeredir
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İsrail'in Gazze katliamları! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabır taşı çatlamak üzeredir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Biz, hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz, Gazze'deki kardeşlerimizin acısını hafifletmenin, yaralarına şifa olmanın, bir deri bir kemik kalmış Gazzeli o masum yavrulara yardım elimizi daha fazla uzatmanın derdindeyiz. Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir' dedi.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 18:35 - Güncelleme:
İsrail'in Gazze katliamları! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabır taşı çatlamak üzeredir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anlaşmaların İmza Töreni ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Kalkınma stratejisi kapsamında bilhassa konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi alanlarda özel sektörümüzün görev almaya hazır olduğunu kendilerine ifade ettim

Gabon Afrika'da FETÖ ile mücadelemize destek verdi.

Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması ilkesi çerçevesinde eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde istikrara ve kalkınmaya katkıda bulunmayı sürdürüyoruz

Son dönemde şirketlerimiz inşaat ve enerji alanlarında Gabon'da önemli projeler alıyor. Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 2.5 milyar doları aştı.

İsrail 22 aydır katliam yapıyor. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz. Filistin'i tanıma adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Macron'u tebrik ettim.

Biz, hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz, Gazze'deki kardeşlerimizin acısını hafifletmenin, yaralarına şifa olmanın, bir deri bir kemik kalmış Gazzeli o masum yavrulara yardım elimizi daha fazla uzatmanın derdindeyiz

Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir

Gazzeli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını daha fazla hissettireceğiz. Bölgede ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için gayret göstereceğiz

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Gabon
  • anlaşma

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