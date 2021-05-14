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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 122'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 122'ye yükseldi.

AA14 Mayıs 2021 Cuma 16:09 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 16:31
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İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 3 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 122'ye yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 119, yaralı sayısını 830 olarak duyurmuştu.

- KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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