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İsrail'in Hamas yalanı deşifre oldu! DMM'den açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in 'Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını Beni Süleyha Mezarlığı altındaki tünelde yönetti' iddialarını yalanlayarak, 'CNN'in uydu görüntülerinden yaptığı araştırmalarda da mezarlıkta tünel girişine rastlanmadı' açıklamasında bulundu.

Star Gazetesi31 Ocak 2024 Çarşamba 00:23 - Güncelleme:
İsrail'in Hamas yalanı deşifre oldu! DMM'den açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İşgalci İsrail'in resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Beni Süheyla Mezarlığı altından geçen tünel, Hamas'ın üst düzey yetkilileri tarafından kullanıldı ve 7 Ekim saldırıları buradan yönetildi." iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İsrail'in bir yalanını daha deşifre etti.

İsrail'in tünelin iki girişi olduğu iddiaları da gerçeği yansıtmadığını açıklayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, deşifresinde şu ifadelere yer verdi:

İddialar üzerine bölgeyi gezen CNN muhabiri Jeremy Diamond, İsrail askerlerinin kendisine, iddia edilen tünellerin yerine başka iki tüneli gezdirdiğini ifade etmiş ve "CNN'in uydu görüntülerinden yaptığı araştırmalarda da mezarlıkta tünel girişine rastlanmadığını" belirtmiştir.

Ayrıca tünel girişlerinin videosunu çekeceklerini söyleyen İsrail askerlerinin sözlerini yerine getirmediğini söyleyen Diamond, İsrail ordusundan Tümgeneral Dan Goldfuss'un kendisine "Tüm bu şey çökebilir. Kenara kadar yürümen lazım. Güvenli değil" dediğini aktarmıştır.

Diamond, İsrail güçlerinin, "O kısımda iş makinalarının bulunduğu, yapının sağlam olmadığı ve mezarlığın altında Hamas'a ait kumandanlık merkezinin olduğu" iddiasıyla kendilerine tünellerin mezarlık kısımlarının gösterilmediğini ifade etmiştir.

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