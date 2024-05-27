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İsrail'in Refah katliamına tepki gösteren Selçuk Bayraktar'dan tüm insanlığa çağrı

Soykırımcı İsrail'in Refah'taki çadır kente düzenlediği saldırıya çok sert tepki gösteren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 'İsrail yönetimi ve O'na koşulsuz soykırım desteği veren ABD, dünyayı korkunç bir karanlığa doğru sürüklüyor.' dedi. Bayraktar, 'Tüm insanlık olarak; Ya uyanıp kendimize geleceğiz ve bu insanlık düşmanı kötücül akılla topyekün mücadele edeceğiz; Ya da en kıymetli varlıklarımıza, nesillerimize kalan dünya, kalabilirse korkunç bir cehennem olacak!' ifadelerini kullandı.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 08:48 - Güncelleme:
İsrail'in Refah katliamına tepki gösteren Selçuk Bayraktar'dan tüm insanlığa çağrı
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İsrail, Refah'ta yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı çadır kente katliam saldırısı düzenledi. En az 40 Filistinlinin şehit olduğu saldırı sonrası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ABD ve İsrail'i hedef alarak çok sert bir açıklama yaptı.

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Bayraktar resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İsrail yönetimi ve O'na koşulsuz soykırım desteği veren ABD, dünyayı korkunç bir karanlığa doğru sürüklüyor.

Terörist ve faşist İsrail yönetimi, bebekleri, çoluk çocuk demeden masum sivilleri canavarca katlediyor.

Açıkça soykırımın tüm eylemlerini sergilerken, tarihte pek eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bu niyetini gizleme ihtiyacı dahi duymadan tüm medeniyete ve insanlığa gözdağı veriyor.

Tüm dünyaya, inşa ettiği bu faşist canavarca düzen için "boyun eğeceksiniz yoksa sizlerin de sonu benzer olacak" mesajı veriyor.

İnsanlık ve biriktirdiği tüm medeniyet değerleri, varoluşsal bir tehditle karşı karşıya.

En temel insani haklar; yaşam hakkı, hürriyet ve fikir özgürlüğü gibi değerler, bu canavar teröristler ile koşulsuz destekçileri tarafından hiçe sayılıyor.

Dünyada barışı, huzuru, özgürlüğü, adaleti ve düzeni tesis eden tüm müktesebat ve müesseslerin hepsi iflas etmiş durumda.

Dünya ve tüm insanlık, freni boşalmış bir ölüm treni gibi hızla korkunç bir kaosa doğru sürükleniyor.

Tüm insanlık olarak;

Ya uyanıp kendimize geleceğiz ve bu insanlık düşmanı kötücül akılla topyekün mücadele edeceğiz;

Ya da en kıymetli varlıklarımıza, nesillerimize kalan dünya, kalabilirse korkunç bir cehennem olacak!

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