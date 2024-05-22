Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Yurt içindeki Türkiye Diyanet Vakfı görkemli bir çınar gibi büyüyor. Yurt içindeki 1003 şubesindeki eğitim ve yardım faaliyetleri ile vakfımız ile gurur duyuyoruz.

Diyanet Vakfı'mız 49 yıldır dünyaya iyilik tohumu serpiyor.

Şefkat ve sevgi medeniyetinin mensubuyuz.

Mazlumların, yetimlerin yardımına koşmak, kimsesizlerim kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir.

Ne mutlu karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek infak edenlere.

76 senedir evlerine, yurtlarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz

Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız, kardeşine sırtını dönenlerden, 'bana ne' diyenlerden, 'her koyun kendi bacağından asılır' diyenlerden olamayız

Abluka nedeniyle zaten açık hava hastanesi olan Gazze'yi, son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler.

7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor.

Kimse aklımızla alay etmesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar, onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali var.

Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum, dünyamız yeni çatışmalara gebedir.

Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum, dünyamız yeni çatışmalara gebedir. Batılı güçler, tüm şımarıklığına ve pervasızlığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez.

Gazze ve Filistin'de işlenen insanlık suçlarının hukuk önünde sorulması için her türlü çabayı sürdürüyoruz. Davaya biz de müdahil olmayı kararlaştırdık. İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair elimizdeki tüm belgeleri muhataplarımıza iletiyoruz.

Yabancı liderlerle yaptığımız görüşmelerin vazgeçilmez gündem maddesi, Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de katliamların durmasıdır.

Bugün Norveç, Finlandiya ve İspanya'nın, Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamalarından büyük bir memnuniyet duyuyorum.

