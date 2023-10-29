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İsrail'in Türkiye talimatının içi boş çıktı!

İsrailli diplomatların şu an Türkiye'de bulunmadıkları, 19 Ekim itibarıyla Türkiye'den ayrıldıkları belirtildi. Diplomatik kaynaklar, 'Cohen'in geri dönmeleri için kime talimat verdiğini anlamak zor. Zira açıklamasında sözünü ettiği diplomatlar zaten ülkemizden ayrılmışlardı' açıklamasında bulundu.

AA29 Ekim 2023 Pazar 08:00 - Güncelleme:
İsrail'in Türkiye talimatının içi boş çıktı!
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıklamasına ilişkin, Dışişleri Bakanlığından diplomatik kaynaklar, Türkiye'deki İsrailli diplomatların bir süre önce zaten Türkiye'den ayrıldıklarına işaret etti.

"İsrailli diplomatlar şu an Türkiye'de değil. 19 Ekim itibarıyla ülkemizden zaten ayrılmışlardı. 18 Ekim'de Bakanlığımıza ilettikleri notada, son gelişmeler ışığında Büyükelçilik'teki diplomatların 19 Ekim itibarıyla Türkiye'den ayrılacaklarını belirtmişlerdi." ifadesini kullanan bir diplomatik kaynak, şunları kaydetti:

"Cohen'in geri dönmeleri için kime talimat verdiğini anlamak zor. Zira açıklamasında sözünü ettiği diplomatlar zaten ülkemizden ayrılmışlardı."

- İSRAİL'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ LİLLİAN, 19 EKİM'DE ANKARA'DAN AYRILMIŞTI

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın da aralarında bulunduğu Türkiye'de görev yapan İsrailli diplomatlar, 19 Ekim'de "güvenlik" gerekçesiyle Türkiye'den ayrılma kararı almıştı.

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