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  • İsrail'in 'yalan terörü' devam ediyor! DDM birini daha çürüttü
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İsrail'in 'yalan terörü' devam ediyor! DDM birini daha çürüttü

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan 'Gazze'deki bir tünelde bulunan silah deposu' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

30 Kasım 2023 Perşembe 12:59 - Güncelleme:
İsrail'in 'yalan terörü' devam ediyor! DDM birini daha çürüttü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İsrail'in bir yalanını daha deşifre etti.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, "Gazze'deki bir tünelde bulunan silah deposu" iddiaları doğru değildir.

İddiaya konu fotoğraf incelendiğinde ışık izdüşümlerinde tutarsızlıklar tespit edilmiştir. Ayrıca fotoğrafta anlamsız cisimler ve cisimlerde doğal olmayan bozukluklar olduğu belirlenmiştir.

Fotoğraftaki cisimlerin gölgeleri cisimlerle uyumsuzdur ve fotoğraftaki ışık dengesi doğal değildir. Bazı silahların arpacıkları ve şarjörleri, silahın yapısıyla uyumlu olmadığı gibi durması gereken yönde de değildir. Ayrıca duvarda asılan ve iki ucu sivri olan cisimler standart silahlarda kullanılan herhangi bir mühimmata benzememektedir.

Perspektif bozukluğu gibi birçok benzer detay, görüntünün yapay zeka tarafından oluşturulduğunu ortaya koymaktadır.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • israil
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