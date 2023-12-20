İsrailli Bakan Ben-Gvir, ''insani ara'' verilmesine karşı

İsrail ve Hamas arasında yeniden bir esir takası anlaşmasına varılması yönünde ilerleme kaydedildiğine ilişkin haberlerin basında yer almasının ardından, Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze saldırılarına ara vermeden devam etmesini istedi.

Ben-Gvir, "Artık durma zamanı değil, karar verme zamanı!" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale'nin Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını ve esir takasını görüşmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret ettiği duyurulmuştu.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ün, esir takasını görüşmek için 18 Aralık'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldiği bildirilmişti.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail'e göre Gazze'de hala 129 İsrailli esir bulunuyor.

Tel Aviv yönetiminin, esir takası anlaşması kapsamında çatışmalara "insani ara verilmesini" istediği, Hamas'ın ise saldırıların sonlandırılacağı bir "ateşkes" anlaşmasında ısrar ettiği belirtiliyor.