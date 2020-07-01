İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8528
  • EURO
    7,7122
  • ALTIN
    389.566
  • BIST100
    115774
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsrailli Bakan ''ilhak'' planının uygulanmasının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı
Güncel

İsrailli Bakan ''ilhak'' planının uygulanmasının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı

İsrail Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis, ülkesinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri 1 Temmuz'dan itibaren 'ilhak' etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtti.

AA01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:07 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:07
ABONE OL

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen Akunis İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "ilhak" planının bugün uygulanmayacağını bildirdi.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini belirten Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediği ifade etti.

Akunis, "ilhak" planına ilişkin ABD yönetimiyle koordinasyonun zaruri olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmayı hedeflemiş, ABD yönetimi ise planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istememişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.