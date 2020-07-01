İsrailli Bakan ''ilhak'' planının uygulanmasının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı

AA 01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:07 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:07

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen Akunis İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "ilhak" planının bugün uygulanmayacağını bildirdi.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini belirten Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediği ifade etti.

Akunis, "ilhak" planına ilişkin ABD yönetimiyle koordinasyonun zaruri olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmayı hedeflemiş, ABD yönetimi ise planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istememişti.

