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İsrailli bakan İstiklal Marşı'nı paylaşıp 'Filistin'e özgürlük' diye yazdı! Gerçek çok farklı

İsrail'de yayımlanan The Times of Israel gazetesinin haberine göre İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in Twitter hesabı hacklendi.

08 Mart 2020 Pazar 12:27 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 12:27

The Times of Israel'in paylaştığı görsellere göre hacklenen hesaptan Cumartesi sabahına doğru saat 02:00'da "Filistin'e özgürlük" ifadesinin yanı sıra Türk bayrağı ile Mehmet Akif Ersoy'a atıfla İstiklal Marşı'nın sözleri paylaşıldı.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in hesabından bu tweetlerin atılmasından kısa bir süre sonra bu paylaşımların silindiği görüldü.

Gazetenin haberinde Bennett'in telefonunun mu hacklendiğinin yoksa internet tarayıcısı üzerinden mi hacklendiğinin net olmadığı belirtildi.

Ocak 2018'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski yardımcılarından Dore Gold'un hesabının da hacklendiği, bu durumu "Türk siber ordusu Ayyıldız Tim"in yaptığı aktarıldı.

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