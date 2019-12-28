star.com.tr 28.12.2019 15:34 - Güncelleme: 28.12.2019 16:07

İsrail'in eski Atom Enerjisi Komisyonu Direktörü Shaul Chorev, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"yla ilgili çarpıcı analizlerde bulundu.

"TÜRKİYE GEMİLERİ ALIKOYABİLİR"

Shaul Chorev, Türkiye'nin belirlenen bölgeden geçen herhangi bir gemiyi alıkoyma, inceleme ve soruşturma pozisyonunda olabileceğini ifade etti. Malların ithalatı ve ihracatı için Akdeniz'in hayati önemde olduğunu belirten Chorev, İsrail için bu anlaşmanın kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi.

"GELECEK OLAYLARIN İŞARETİ OLABİLİR"

Chorev, Aralık aynın başında Türk donanmasının İsrail'e ait araştırma gemisini engellediğini ileri sürdü. Chorev, Türk donanma gemisinin İsrail gemisinin Türk karasularında olduğunu iddia ederek bölgeden ayrılmasını istediğini söyledi. İsrailli diplomat, bu olayın gelecek olayların bir işareti olabileciğine dikkat çekti.

İSRAİL'E TÜRKİYE UYARISI: YENİ GERÇEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN

İsrail hükümetine uyrıda bulunan Chorev, "İsrail, Akdeniz'de yeni bir gerçeği göz önünde bulundurmalıdır. Türkiye'nin eylemlerini önemli bir stratejik tehdit olarak görmeli ve buna yanıt vermek için neler yapabileceğini düşünmelidir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez al-Sarraj tarafından imzalanan anlaşmanın jeopolitik etkileri var." dedi. (Star.com.tr)