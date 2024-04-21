İsrail'in Kanal 12 televizyonunda konuşan Shlezinger, uzun zamandır gördüğü en rahatsız edici fotoğrafların Gazzelilerin sahilde eğlenirken çekilmiş fotoğrafları olduğunu söyledi.

"Gazze Şeridi'nde masum tek bir insan yok." ifadelerini kullanan Shlezinger, "Oradaki insanlar ölümü, ağır bir ölümü, acılı bir ölümü hak ediyor, bunun yerine onları kumsalda keyif yaparken, eğlenirken görüyoruz." diye konuştu.

"GAZZELİLERİN KANINDAN OLUŞMUŞ NEHİRLER GÖRMELİYDİK"

"Orada masum yok ve açlıktan ölmek, ağır işkencelere maruz kalmak yerine, bombardımandan saklanmak yerine kumsalda eğleniyorlar." ifadelerini kullanan Shlezinger, "Gazzelilerin kanından oluşmuş nehirler görmeliydik ta ki liderlerine gelip (esirleri) serbest bırakmalarını söyleyene kadar." şeklinde konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.

İsrail, uluslararası yasaları ihlal ederek, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne, özellikle karadan insani yardım erişimini kısıtlıyor.

Krize çözüm bulmak amacıyla Arap ve yabancı ülkeler, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine havadan yardım göndermek için işbirliğini sürdürüyor ancak yardım yetersiz kalıyor.