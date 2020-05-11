İşsizlik rakamları açıklandı

AA 11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:10 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:57

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,1 puan düşerek yüzde 13,6 oldu.



Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla yüzde 15,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı şubatta bir önceki aya göre 0,2 puan düştü.



Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,7 puan azalarak yüzde 24,4 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 1,1 puan azalışla yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.



TÜİK verilerine göre, 2011-2020 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ocak 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8 14,7 13,8 Şubat 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6 14,7 13,6 Mart 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1 14,1 Nisan 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6 13 Mayıs 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7 12,8 Haziran 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2 10,2 13 Temmuz 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7 10,8 13,9 Ağustos 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6 11,1 14 Eylül 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6 11,4 13,8 Ekim 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3 11,6 13,4 Kasım 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3 12,3 13,3 Aralık 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4 13,5 13,7 Yıllık 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9 11 13,7

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 602 bin düşüşle 26 milyon 753 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla yüzde 43,1 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 602 bin kişi azaldı ve 26 milyon 753 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 1,7 puan azalarak yüzde 43,1 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 530 bin, inşaat sektöründe 93 bin, hizmet sektöründe 183 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 15,5'i tarım, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 58,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

- İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI



İş gücü şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 102 bin kişi azalarak 30 milyon 982 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 2,6 puanlık azalış ile yüzde 49,9 oldu.

Şubatta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 puan azalarak yüzde 30 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yıllık bazda 2,6 puan azalarak 20,2 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının derlediği verilere göre, 2020 yılı I. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 4 milyon 699 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

- MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM



Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 12,7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 67 bin kişi azalarak 3 milyon 996 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,9 puan azalarak yüzde 44,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 495 bin kişi azalarak 27 milyon 509 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 1 puan azalarak yüzde 50,7 oldu. İş gücüne katılan sayısı 562 bin kişi azalarak 31 milyon 505 bin kişi olarak hesaplandı.

TÜRKİYE GENELİNDE ŞUBAT AYINA İLİŞKİN MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMAMIŞ TEMEL İŞ GÜCÜ GÖSTERGELERİ ŞÖYLE:

