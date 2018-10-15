İşsizlik rakamları son dakika TÜİK Temmuz ayı İşsizlik rakamları açıklandı. Vatandaşlar son dakika açıklanan İşsizlik rakamlarındaki oranları merak ediyor. TÜİK son dakika İşsizlik oranları ne durumda? İşsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8 oldu. İşsiz sayısı 88 bin kişi artışla 3 milyon 531 bin kişiye ulaştı. Haziran ayında işsizlik oranı ise yüzde 10.2 seviyesindeydi. İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 48,2 oldu. Temmuz 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalarak %34,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek %22,2 oldu.

Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 10,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Mayıs ayı işsizlik rakamı 9,7 iken Haziran ayında yeniden çift haneye çıkarak 10,2 olmuştu..

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %10,8 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 12,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,2 puanlık azalış ile yüzde 19,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık artış ile yüzde 11 olarak gerçekleşti.

İstihdam arttı

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 48,2 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 247 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 755 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,7’si tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 6,9’u inşaat, yüzde 53,9’u ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,2 puan, inşaat sektörünün payı 0,7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 1,1 puan arttı.

Kayıt dışı çalışanların oranı %34,3 olarak gerçekleşti

Temmuz 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalarak %34,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek %22,2 oldu.