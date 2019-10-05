İstanbul 258 bin riskli yapıdan arındırıldı

İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında, bugüne kadar 257 bin 905 riskli bağımsız birim yıkıldı. İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, gözler riskli bina tespitleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarına çevrildi.

Yıkım tehlikesi bulunan riskli yapıların tespiti, bunların yıktırılması ve yeniden yapılması amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2012’de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu kapsamda, İstanbul’da 286 bin 551 riskli konut ve 42 bin 622 riskli iş yeri olmak üzere toplam 329 bin 173 riskli bağımsız birimi kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. İstanbul genelindeki riskli bağımsız birimlerden 286 bin 551 riskli konutun 227 bin 446’sı, 42 bin 622 riskli iş yerinin 30 bin 459’u yıkıldı. Böylece toplamda 329 bin 173 riskli bağımsız birimden 257 bin 905’inin yıkım işlemi tamamlandı.

EN RİSKLİ İLÇE KADIKÖY

En çok riskli bina ve iş yerinin tespit edildiği, 10 ilçe Kadıköy, Maltepe, Küçükçekmece, Kartal, Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Bağcılar, Esenyurt ve Kağıthane oldu. Kadıköy’de riskli 54 bin 263 bağımsız birimden 43 bin 415’i, Maltepe’de 23 bin 81 riskli bağımsız birimden 17 bin 271’i, Küçükçekmece’de 20 bin 77 riskli bağımsız birimden 16 bin 40’ı yıkıldı.

Yenileri inşa ediliyor

Yıkılan bağımsız birimlerin yerine ise yenileri inşa ediliyor. Esenler ilçesi Havaalanı Mahallesi’nde yıkılan bin 227 bağımsız birim yerine 2 bin 428 bağımsız birim inşa edildi. Pendik’te yıkılan 923 bağımsız birimin tamamında dönüşüm sağlandı. Vatandaşlar depreme dayanıklı, yeni konutlarında ikamet etmeye başladı. Beyoğlu’nda yıkılan 567 bağımsız birimin 331’inin yeniden inşası tamamlandı. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı kapsamında İstanbul’da öncelikli olan 1.5 milyon konutun dönüşümü 5 yıl içinde yapılacak.