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İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemi: 14 Nisan'a kadar sadece...

İstanbul Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 14 Nisan'a kadar sadece tutuklu sanıkların yargılandığı davaların duruşmaları yapılacak.

AA16 Mart 2020 Pazartesi 11:46 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:55
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Birçok alanda Kovid-19 kapsamında önlemler alınmaya devam ederken, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmalar için de yeni bir düzenleme yapıldı.

Alınan karar doğrultusunda, 14 Nisan'a kadar sadece tutuklu sanıkların yargılandığı davalar görülecek ve acil duruşmalar yapılacak.

Bu tarihe kadar olan duruşmalara ilişkin verilecek yeni tarihler ve ara kararlar taraflara tebliğ edilecek.

Ayrıca, tutuklu şüpheli ve sanıkların, adliyeye getirilmeden, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlanacağı öğrenildi.

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