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İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısı şüphelileri hakkında yeni gelişme

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 13:12 - Güncelleme:
İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısı şüphelileri hakkında yeni gelişme
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 94 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden 24 saatlik gözaltı süresini dolduranlar otobüslerle Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Şüpheliler hastaneye girişte çeşitli sloganlar attı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yeniden emniyete götürüldü.

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, vatandaşlardan Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, operasyonların devam ettiğini bildirmişti.

Devam eden operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 94'e çıkmıştı.

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