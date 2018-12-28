İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2019 otopark ücret tarifesi de belli oldu
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 2019 yılı için Atatürk Havalimanı ücret tarifesini de duyurdu.
- DHA
Tarifede 2019 yılında Atatürk Havalimanı'nda alınacak otopark ücretleri bilgisi de yer aldı. İç/dış hatlar kapalı otopark için otomobillerden alınacak ücret 0-1 saat arası 15 TL oldu.
İç/dış hatlar kapalı otopark
Otomobil: 0-1 saat 15 TL, 1-3 saat 19.50 TL, 3-6 saat 30.50 TL, 6-12 saat 36.25 TL, 12-24 saatleri 48.50 TL- Abonman 4 gün 140 TL, 7 gün 229.50 TL, 15 gün 313 TL, Aylık 342 TL
Motor, Motosiklet: 0-1 saat 7.50 TL, 1-3 saat 10 TL, 3-6 saat 15 TL, 6-12 saat 18.50 TL, 12-24 saat 24.50 TL-Abonman 4 gün 70.50, 7 gün 114.50TL, 15 gün 156.50 TL, Aylık 171 TL
İç/dış hatlar açık otopark
Otomobil: 0-1 saat 12 TL, 1-3 saat 15 TL, 3-6 saat 22 TL, 6-12 saat 24.50 TL, 12-24 saatleri 34 TL- Abonman Aylık 225 TL
Minibüs, pikap: 0-1 saat 13.50 TL, 1-3 saat 18.50 TL, 3-6 saat 24 TL, 6-12 saat 29 TL, 12-24 saatleri 40 TL- Abonman Aylık 290 TL
Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet: 0-1 saat 16 TL,.1-3 saat 22 TL, 3-6 saat 27 TL, 6-12 saat 34 TL, 12-24 saat 46 TL-Abonman Aylık 325 TL
Motor/Motosiklet: 0-1 saat 6.50 TL, 1-3 saat 7.50 TL, 3-6 saat 10.50 TL, 6-12 saat 12.50 TL, 12-24 saat 17 TL-Abonman Aylık 130 TL
Havalimanında görevli personel araçları (aylık): 105 TL
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