İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ağustos 2020 Çarşamba / 15 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0319
  • EURO
    8,3591
  • ALTIN
    460.109
  • BIST100
    1092.82
Güncel

İstanbul Aydos'da ormanlık alanda yangın

Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:54
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.