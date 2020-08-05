AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:54

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.