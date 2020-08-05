<p>Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/08/05/69bb3c6af1da4b10400bd28a60a05860.jpg'/><p>İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/08/05/a1c7a025d4e3c255f305f7c5b1a9471b.jpg'/><p>Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/08/05/69bb3c6af1da4b10400bd28a60a05860.jpg'/>