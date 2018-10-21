İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar, 9 adayın yarıştığı seçimde oy kullanmaya başladı

Baroya kayıtlı üyeler, erken saatlerden itibaren kongre merkezine gelerek oy vermeye başladı.

Mevcut İstanbul Barosu Başkanı ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Hasan Kılıç, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Kaptan Yılmaz, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu adayı Eren Keskin, Ortak Hedef Platformu adayı Cem Kaya Karatün, Baroda Değişim ve Gelişim Grubu adayı Talat Canbolat, Avukat Hakları Grubu Başkan adayı Gökhan Ahi, Avukat Hareketi Başkan adayı Başar Yaltı ve bağımsız aday Fikret İlkiz başkanlık için yarışıyor.

Haliç Kongre merkezinde kurulan 105 sanıkta, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu tarafından görevlendirilen memurlar sandık başlarında bekliyor. Oy kullanmak isteyen avukatlar, görevlilerden mühürlü zarf aldıktan sonra paravanın arkasına geçiyor. Avukatlar, paravanlardaki, adayların kendilerinin hazırladığı A4 kağıdı boyutunda pusula yerine geçen kağıdı seçip zarfın içine koyuyor. Katlayıp, görevlilerin önündeki şeffaf sandıklara oylarını atan avukatlar, isim listesini de imzalıyor.

Adayların isimlerinin bulunduğu broşürler, görevli kişilerce seçim yapılan alanın çevresinde sıkça dağıtılırken, başkan adayları avukatların giriş yaptığı kapının önünde gelenleri karşılayıp tokalaşıyor.

Oy verme işlemi saat 17.00'ye dek sürecek.