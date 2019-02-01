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İstanbul Bayrampaşa'da bir baba, üç küçük kızını raylara bıraktı

İstanbul Bayrampaşa'da bir baba, üç küçük kızını raylara bıraktı. Metro gelmeden güvenlik görevlileri müdahale ederek küçük kızları raydan aldı.

  • DHA
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Olay Bayrampaşa Kocatepe Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 3 küçük kızıyla istasyona gelen bir kişi, çocuklarını raylara bıraktı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi, kimsenin çocukların yanına yaklaşmasına izin vermedi. İstasyondaki görevliler metro gelmeden enerjiyi kesti.
 
Güvenlik görevlileri müdahale ederek çocukları raydan aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de şahsı gözaltına aldı. 3 çocuğu ile birlikte polis aracına bindirileceği sırada şahıs, "Beni gelin götürün, konuşturun" dedi. Gözaltına alınan kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken çocukların da koruma altına alındığı öğrenildi.

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