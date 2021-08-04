DHA 4 Ağustos 2021 Çarşamba 14:33 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 15:01

Beykoz'da çamlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Helikopterler de yanan alana su attı. Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü helikopterinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak iç kısımlara sıçraması önlendi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Beykoz Tokatköy'deki ç İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü helikopterinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

"KAÇARKEN GÖRDÜK"

Söndürme çalışmalarına katılan Osman Uzun, "3 kişi geldi. Aynı kişiler akşam da geldiler. Kaçarken gördük. Sonra alevler yükselmeye başladı. Yakalayamadık, gece nöbet tutuyoruz." diye konuştu. Başka bir kişi ise, "Alevler yükselmeye başladı. İtfaiye ve helikopter müdahale ederek söndürdü. Biz de yardıma geldik" dedi.

VALİLİK: 300 METREKARELİK ÖRTÜ YANDI

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Bugün saat 13.04'te Beykoz Tokatköy Yuşa Tepesi civarındaki ormanlık alanda yangın ihbarı alınmıştır. Bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiştir.

Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale neticesinde, yangın saat 13.30 itibariyle söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 300 metrekarelik örtü yanmış olup, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.