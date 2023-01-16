İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde sabah saatlerinde karaya oturan Palau bayraklı MKK-1 adlı dökme yük gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Geminin kurtarılması için yürütülen operasyon sırasında çift yönlü askıya alınan Boğaz trafiği, kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği karaya oturan yük gemisi nedeniyle askıya alınmıştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi." ifadeleri kullanılmıştı.

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından 3 römorkör yardımıyla karaya oturan gemiyi kurtardı.

Gemi, römorkörler tarafından çekilirken altında bir yırtık veya hasar oluşmaması için oldukça hassas bir operasyon yürütüldü.

Büyükdere demir sahasına çekilerek demirletilen dökme yük gemisi, Kartal demir sahasına götürüldü.