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Güncel

İstanbul Boğazı kuzey-güney yönlü trafiğe açıldı

Barbados bandıralı SNP PAZAR gemisinde yaşanan arıza dolayısıyla gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı kuzey-güney yönlü olarak açıldı.

AA28 Ocak 2024 Pazar 03:45 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı kuzey-güney yönlü trafiğe açıldı
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İstanbul Boğazı'nda, akşam arızalanan genel kargo gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alınan gemi trafiği açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "SNP PAZAR" isimli 80 metre boyundaki geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-7 römorkörünün yedeğinde, kılavuz kaptan ve Mehmetçi römorkörü refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kuzey-güney yönlü açıldığı kaydedildi.

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