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İstanbul Boğazı, gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, orkoz denilen ters akıntı nedeniyle iki yönlü olarak bir süreliğine gemi geçişlerine kapatıldı. Vapur ve tekne seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.

  • DHA
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Özellikle İstanbul Boğazı'nda görülen, doğal olarak, kuzeyden güneye doğru olan akıntının, lodos nedeniyle güneyden kuzeye doğru yönelmesi sonucu oluşan akıntı olarak bilinen orkoz, gemi trafiğinin durmasına neden oldu. Orkoz nedeniyle, Boğaz, akşam saatlerinden itibaren çift yönlü olarak bir süreliğine büyük gemi ve tankerlerin geçişine kapatıldı. 
 
Vapur ve tekne seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmazken, Boğaz ve çevresinde ilerleyen saatlerde fırtına beklendiği bildirildi. 

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