İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı, yat yarışları nedeniyle saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı.
Şehir Hatları, sosyal medyadan paylaştığı "Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz saat 16.00 itibariyle iptal edilmiştir." açıklamasıyla boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.
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