İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

Şehir Hatları, sosyal medyadan paylaştığı "Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz saat 16.00 itibariyle iptal edilmiştir." açıklamasıyla boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.