16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı, yat yarışları nedeniyle saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şehir Hatları, sosyal medyadan paylaştığı "Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz saat 16.00 itibariyle iptal edilmiştir." açıklamasıyla boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

MSB: Tel-Abyad´da PKK/YPG´ye ait tünel tespit edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

Ali Koç'tan Comolli'ye Vedat Muriqi talimatı

Ali Koç'tan Comolli'ye Vedat Muriqi talimatı

Turistlerin ilk tercihi: Tek kuralı var, sıcak tüketmek!

Turistlerin ilk tercihi: Tek kuralı var, sıcak tüketmek!

'Pastırma' sıcakları ne zamana kadar sürecek?

'Pastırma' sıcakları ne zamana kadar sürecek?

Kıyıya vuranları yediler, ölümlerine neden oldu

Kıyıya vuranları yediler, ölümlerine neden oldu

Uykudan feragat ettiren lezzet... Ünü kentin sınırlarını aştı

Uykudan feragat ettiren lezzet... Ünü kentin sınırlarını aştı

İstanbul'da kan donduran olay: Evcil hayvanlar sahibinin cansız bedenini yedi

İstanbul'da kan donduran olay: Evcil hayvanlar sahibinin cansız bedenini yedi

Dünyanın en yüksek gökdelenleri

Dünyanın en yüksek gökdelenleri
 

POPÜLER HABERLER

MSB: Tel-Abyad´da PKK/YPG´ye ait tünel tespit edildi

MSB: Tel-Abyad´da PKK/YPG´ye ait tünel tespit edildi

Görenler 'Avatar' sahnesi sanıyor, 65 milyon yaşındaki kayalardan oluşuyor

Görenler 'Avatar' sahnesi sanıyor, 65 milyon yaşındaki kayalardan oluşuyor

740 yıllık! O arma dikkat çekiyor

740 yıllık! O arma dikkat çekiyor

Turistlerin ilk tercihi: Tek kuralı var, sıcak tüketmek!

Turistlerin ilk tercihi: Tek kuralı var, sıcak tüketmek!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA