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Dümeni kitlenen gemi İstanbul Boğazı'nı trafiğe kapattı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Üsküdar önlerinde bir dökme yük gemisinin dümeninin kilitlenmesi dolayısıyla askıya alındı.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 17:22 - Güncelleme:
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 m boyunda ve boş vaziyetteki VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi için KURTARMA-8-9-10 römorkörleri ve KEGM-3 botumuz ivedilikle olay mahalline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da demir atan gemiyi kılavuz kaptan refakatinde Ahırkapı'ya demirleme çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Açıklamada, ''Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ve hızlı tahlisiye botu ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş, Boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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