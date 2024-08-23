İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından Vaniköy'de ormanlık arazi içindeki villa inşaatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İBB'nin göz yumduğu villa inşaatıyla ilgili 'durdurma kararı' verildi.

İBB 16 AĞUSTOS'TA FARK ETTİ!

İnşaaat göz yuman İBB, bakanlığın uyarısından sonra 16 Ağustos'ta harekete geçti. İBB'den yapılan açıklamada, "İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy'de gündeme gelen kaçak yapılaşmayla ilgili 16 Ağustos 2024 Cuma günü işlem yaptı. Mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili, yapı tatil tutanağı düzenledi. Kaçak yapılar yıkıldı. İnşaat sahası mühürlendi. İnşaat, faaliyetten men edilip, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

SAHİBİ RUS OLİGARK ÇIKTI

Kaçak yapının yükseldiği 10 dönümlük arazi 2023 yılında Mustafa Cüre tarafından İngiltere merkezli Pure Fueloil şirketinin sahibi Rus Oligark Boris Borisenko'ya 26 milyor dolara satılmıştı. Arazideki iki villada suç örgütü lideri Adnan Oktar uzun süre kiracı olarak ikamet etmişti.

'YIKIMI TALEP EDİLDİ'

İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapıyla ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB'nin uyarıldığının altını çizdi. "İstanbul Boğazı'na gözümüz gibi bakacağız" diyen Bakan Kurum şunları söyledi: İBB sorumluluğuna ait bölgede ekiplerimiz hem İBB'yi yazılı sözlü uyardı hem de inşaatı devam eden yeri durdurarak müdahale etti. İBB'ye de gerekli uyarı yapılmıştır. Biz de bakanlık olarak süreci anbean takip edeceğiz. Burada herhangi bir kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. İBB'den yıkımı talep edildi, suç duyurusu yapıldı.

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