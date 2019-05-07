İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Yerlikaya vekalet edecek YSK'nın İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itirazlarla ilgili kararını açıklamasının ardından, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlere kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın vekalet edeceği öğrenildi.