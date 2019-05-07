İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Yerlikaya vekalet edecek
YSK'nın İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itirazlarla ilgili kararını açıklamasının ardından, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlere kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın vekalet edeceği öğrenildi.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararı ardından, gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kimin vekalet edileceği sorusuna çevrilmişti.
ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın aktardığı bilgiye göre, 23 Haziran'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vekalet edecek.
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