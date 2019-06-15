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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'makam aracı' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “makam aracı” iddialarına cevap verdi. İBB, “Birilerinin makam aracı dediği, bizim ise hizmet için kullandığımız araç” başlığıyla İstanbul’a en iyi şekilde hizmet etmek için kullanılan araçları tek tek tanıttı.

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İŞTE İBB'NİN MAKAM ARACI AÇIKLAMASI
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 462 kilometre yüzölçüme ve 16 milyona yakın nüfusa sahip, 7 gün 24 saat yaşayan dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’a en iyi şekilde hizmet etmek için görev icabı gerekli tüm araçları kullanmaktadır. İstanbulluların huzur ve refahı için şehrin her noktasında alt yapıdan üst yapıya hayatın her alanında gönül belediyeciliği anlayışıyla ve bir ibadet aşkıyla hizmetler kesintisiz sürdürülmektedir. 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ambulans hizmetlerinden itfaiye çalışmalarına, Beyaz Masa yerinde çözüm uygulamalarından cenaze hizmetlerine, şantiye kontrol, yol bakım onarım, park bahçe denetimlerinden zabıta kontrol ve denetimlerine, böcek ilaçlama çalışmalarından mobil iletişim noktalarına kadar birçok farklı alandaki hizmetleri en iyi şekilde ve hızlıca gerçekleştirebilmek için kullandığı araçları paylaştı. Kiralık araçlar kişisel değil, müjdelenmiş şehir İstanbul’a ve İstanbullulara en iyi şekilde hizmet etmek için kullanılmaktadır.
 

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