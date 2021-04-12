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İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı

Ramazan ayının gelmesiyle camilerin minarelerini süsleyen mahyalar yandı. Çamlıca Camii ve Sultanahmet Camii'ne asılan mahyalar havadan görüntülendi.

DHA12 Nisan 2021 Pazartesi 22:49 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 22:50
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İstanbul'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çift minareli camiler mahyalarla süslendi. Yarın Ramazan ayının ilk günü olması sebebiyle akşam ezanın ardından camilerdeki mahyalar yandı. Sultanahmet Camii'ne "Ramazan Sevgidir", Çamlıca Camii'ne "Hoş Geldin Ya Şehri Kur'an", "Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan", "Allah: Benzeri Olmayan", "Er-Rahman: İhsan Eden", "Er-Rahim: İhsanda Bulunan" ve El-Melik: Kainatın Sahibi", Süleymaniye Camii'ne "Hamdü Sena Şükür Sana", Eminönü Yeni Camii'ne ise "Ramazan Arınmaktır" yazıldı. Öte yandan Çamlıca Camii ve Sultanahmet Camii'ne asılan mahyalar havadan görüntülendi.

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