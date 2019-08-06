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İstanbul Cevizlibağ'da tramvaya su tankeri çarptı

İstanbul Cevizlibağ'da tramvaya su tankeri çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Tramvay seferleri çift yönlü durdu.

  • DHA
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CEVİZLİBAĞ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarptı. Kazada yaralanan olmazken  tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor. 
 

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