İstanbul Cevizlibağ'da tramvaya su tankeri çarptı
İstanbul Cevizlibağ'da tramvaya su tankeri çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Tramvay seferleri çift yönlü durdu.
- DHA
CEVİZLİBAĞ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarptı. Kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
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