İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlattı

DHA 07 Mayıs 2020 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 15:53

Evrensel Gazetesi ve Artı Gerçek haber sitesinde 5 Mayıs'ta yayınlanan “Makus Kaderden Kaçış Yokö başlıklı yazısı nedeniyle Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un suç duyurusu üzerine açtığı soruşturma, “darbe mesajı vererek Anayasal düzeni hedef almak" suçlaması ile yürütülüyor.

"AÇIKCA DARBE ÖZLEMİ VURGULANDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından yapılan suç duyurusunda, Zarakolu'nun idam edilen Türkiye Devleti'nin Başbakanı Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyaslayan bir yazı kaleme aldığı kaydedildi.

Yazının "ideolojik içerikli" olduğu belirtilen dilekçede, "Zarakolu'nun, 'Türkiye'nin yakın tarihine göndermeler yaparak 'Korona günleri, bırakın Türkiye'yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE'nin ve tayfasının kaçması mümkün değil' şeklindeki ifadeleriyle de açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur. Kamuoyunda büyük tepki yaratan anti demokratik beklentilerle dolu sözde yazıda açıkça 'darbe özlemi' vurgulanmış 'darbe seviciliği' yapılmıştır" denildi.