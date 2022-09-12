İstanbul dahil onlarca ilimize sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kente yönelik yağış uyarısında bulundu.

Marmara ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği duyuruldu.

İSTANBUL VE DİĞER İLLER İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA

İstanbul'un kuzey kesimlerinin yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve bölgedeki diğer iller için uyarının yapıldığı Meteoroloji'nin açıklamasında şöyle denildi:

"12.09.2022 Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren (03:00 TSİ) Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde ve doğusunda (İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor."

SEL VE SU BASKINI UYARISI YAPILDI

Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde ise akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

BATI KARADENİZ'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Toplam 52 il için uyarı yapılırken, bir uyarı da Batı Karadeniz sakinleri için geldi.

12 Eylül Pazartesi itibarıyla Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi.

Yağışların, sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması beklendiğine dikkat çekildi.

METEOROLOJİ: OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN

Açıklamada, "Gök gürültülü sağanak yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.