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İstanbul Dini Yayınlar Fuarı Sultanahmet Camii avlusunda İstanbullularla buluşacak

37 yıldır her Ramazan milyonlarca insanı misafir eden İstanbul Dini Yayınlar Fuarı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun engeline takılmıştı. İmamoğlu “İşimize engel oluyor” bahanesiyle bu yıl Dini Yayınlar Fuarı için yer tahsis edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu karar ardından yeni bir gelişme yaşandı. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, fuarın Ramazan ayında da yine aynı yerinde İstanbullularla buluşacağını duyurdu.

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37 yıldır her Ramazan milyonlarca insanı misafir eden İstanbul Dini Yayınlar Fuarı CHP engeline takılmıştı.CHP'li Ekrem İmamoğlu "İşimize engel oluyor" bahanesiyle bu yıl Dini Yayınlar Fuarı için yer tahsis edilmeyeceğini açıklamıştı.

Tüm bu yaşananlar ardından yeni bir gelişme yaşandı.

"YİNE AYNI YERİNDE İSTANBULLULARLA BULUŞACAK"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu müjdeli haberi duyurdu.

Göksu "Olması gereken oldu. 37 yıldır Sultanahmet Camii avlusunda yapılan Dini Yayınlar Fuarı bu Ramazan ayında da yine aynı yerinde İstanbullularla buluşacak." İfadelerine yer verdi.

(Sabah)

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