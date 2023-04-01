İstanbul donacak: Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Pazar gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken başta Marmara bölgesi olmak üzere Karadeniz, Ege ve İç Anadolu da yer yer sağanak yağış görülecek.

Çarşamba günü ise İstanbul'da ani bir hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak. Mevsim normallerinin üstünde seyreden 18 dereceleri gören hava sıcaklığı 8 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE 9 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Nisan Cumartesi günü için İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Batman ve Siirt çevreleri ile ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nu doğusu ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı ülke genelinde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA SICAKLIĞI 10 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji'nin hava tahminine göre İstanbul'da pazar gününden itibaren yağmurlu hava hakim olacak, hava sıcaklığı mevsim normalleriden 4-6 derece daha yüksek olacak.

Pazar gününden itibaren sağanak yağış, salı günü ise gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

5 Nisan Çarşamba günü Marmara Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da 17-18 derece arasında görülen hava sıcaklığı ani bir düşüş yaşayarak 8 dereceleri görecek.