İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2734
  • 5,9632
  • 221.744
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul E-5’te yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı ihbarı yapılan yolcu otobüsü için polis alarma geçti

İstanbul E-5’te yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı ihbarı yapılan yolcu otobüsü için polis alarma geçti. E-5 Topkapı mevkiiinde yapılan aramada otobüste tekstil malzemeleri çıktı

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, sabah saatlerinde E-5 Topkapı mevkiiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü için yüklü miktarda uyuşturucu ihbarı yapıldı. Yolcu otobüsünü durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramanın ardından otobüsün içindekilerin tekstil malzemesi olduğu ortaya çıktı.
 
Otobüste yapılan arama nedeniyle E-5 Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Aramanın ardından otobüs serbest bırakılırken, bir süre sonra trafik normale döndü

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Müslüman vekil, ABD'nin kimyasını bozdu

Müslüman vekil, ABD'nin kimyasını bozdu

'Fırsatçılara Osmanlı tokadı'

'Fırsatçılara Osmanlı tokadı'

Trump'tan Çin'e 60 gün ek süre

Trump'tan Çin'e 60 gün ek süre

Hedef 1 milyon ziyaretçi

Hedef 1 milyon ziyaretçi

Fransa'dan Esed'e darbe: Gözaltına alındı

Fransa'dan Esed'e darbe: Gözaltına alındı

Devrim niteliğinde adım! Markete dönüşecek

Devrim niteliğinde adım! Markete dönüşecek

Hakkında FETÖ soruşturması başlatılması talep edildi

Hakkında FETÖ soruşturması başlatılması talep edildi

Suudi Arabistan'dan 22 milyar dolarlık dev hamle

Suudi Arabistan'dan 22 milyar dolarlık dev hamle
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA