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İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıkladı: 'Çakarlı araçlar'a geçit yok!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak ile 20 Eylül arasında çakarlı araç denetiminde 1753 sürücüye cezai işlem uyguladı.

AA21 Eylül 2021 Salı 21:07 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 21:07
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında denetlenen araç ve ceza uygulanan sürücü sayıları belirtildi.

Çakarlı araç denetimlerine yönelik bazı bilgilerin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Ağustos 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasını kapsayan son 1 ay içerisinde 2 bin 557 adet çakarlı araç denetlenmiş, 268 hususi araç, 16 minibüs olmak üzere toplam 284 araç sürücüne cezai işlem uygulanmıştır. 1 Ağustos 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 bin 359 adet çakarlı araç denetlenmiş, 248 hususi araç, 14 minibüs olmak üzere toplam 262 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Öte yandan 1 Ocak 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasında 15 bin 762 adet çakarlı araç denetlenmiş, 1671 hususi araç, 82 minibüs olmak üzere toplam 1753 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır."

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